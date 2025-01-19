ХАМАС передав трьох заручниць-ізраїльтянок Червоному Хресту: їх доставили в Ізраїль
- ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту, і вони вже повернулися в Ізраїль.
- Стан здоров'я заручниць стабільний, їх доставлять до медиків у пункті первинного прийому на півдні Ізраїлю.
ХАМАС передав Червоному Хресту трьох заручниць-ізраїльтянок. Їх передали ЦАХАЛу.
Вони вже повернулися на територію Ізраїлю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Ізраїлю.
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Що відомо про повернення заручниць до Ізраїлю
19 січня ХАМАС передав Червоному Хресту трьох заручниць з Ізраїлю. Їх передали військам ЦАХАЛ у Газі. Жінок вже переправили через лінію розмежування Сектору Газа та Ізраїлю. Стан їх здоров'я оцінюють як стабільний. Їх негайно доставлять до медиків у пункті первинного прийому на півдні Ізраїлю.
Телекалан Al Jazeera показав кадри з площі Ас-Сарайя в Газі, де показано передачу заручниць Червоному хресту. На кадрах видно велику кількість терористів та площі.
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