Хандер закликав американські компанії припинити всі операції в Росії

Глава торгової палати США в Україні Енді Хандер вимагає припинити будь-яку співпрацю з Росією. Він зазначив, що це країна, яка вбиває невинних жінок та дітей.

Хандер також закликав транснаціональні не співпрацювати з агресором. Він заявив, що необхідно розривати контакти з країною, що у XXl столітті атакує атомну станцію в Європі.

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"Заради Бога, я закликаю американські та транснаціональні компанії негайно припинити всі операції в Росії", – написав Хандер.

Росія обстріляла ЗАЕС

Вночі 4 березня російські загарбники безперервно обстрілювали Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Це найбільша АЕС Європи. Снаряд окупантів влучив в енергоблок. Через це трапилася пожежа.

Крім атак росіян, кадирівці намагалися замінувати станцію. Українські рятувальники довго не могли ліквідувати вогонь через постійні обстріли.

Трансляція із Запорізької АЕС зібрала майже 5 мільйонів переглядів: дивіться відео

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Текст публікації Енді Хандера у твітері

Заради Бога, я закликаю американські компанії та транснаціональні компанії негайно припинити всі операції в Росії. Американські компанії повинні припинити працювати з державою-вигнанцем, що вбиває невинних жінок і дітей, атакує атомну електростанцію в Європі 21 століття

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