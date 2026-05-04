Хантавірус вбив одразу 3 людей на круїзному лайнері посеред Атлантики

На круїзному лайнері MV Hondius стався спалах хантавіруса. Пасажири захворіли під час подорожі між Аргентиною та Кабо-Верде. Три людини загинули, ще кілька хворих перебувають під наглядом медиків.

Серед загиблих – подружжя з Нідерландів. Про це пише Sky News.

Що відомо про спалах хантавірусу на судні і його жертв?

Повідомляється, що 70-річний чоловік помер після прибуття судна на острів Святої Єлени. Його 69-річна жінка померла пізніше – в медзакладі в ПАР (Кемптон-Парк).

Деталі про третю жертву невідомі.

Ще троє пасажирів захворіли: двоє залишаються на борту, а один – британський турист – перебувавє у відділенні інтенсивної терапії в Йоганнесбурзі.

Зауважимо, що судно вирушило у подорож з аргентинського порту в Ушуаї приблизно три тижні тому. На борту перебувало близько 150 пасажирів. Маршрут охоплював Антарктику, острови Південної Атлантики (зокрема Святу Єлену) і завершувався в Кабо-Верде.

Наразі судно MV Hondius під прапором Нідерландів залишається стояти на якорі біля столиці Кабо-Верде – Праї.

Місцева влада Кабо-Верде повідомила, що медики оглянули людей на борту. Президент інституту громадського здоров'я заявила, що ніхто не сходив із судна, яке стоїть біля Праї.

"Судно продовжить маршрут, і пасажири не зійдуть на берег, щоб захистити населення", – додала вона.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що панікувати не потрібно після ймовірного спалаху хантавірусу на судні в Атлантиці.

Ризик для широкої громадськості залишається низьким. Немає потреби в паніці або обмеженнях подорожей,

– заявив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге.

За його словами, хантавірусні інфекції трапляються рідко і зазвичай пов'язані з гризунами. Хоча в окремих випадках вони важкі, передача від людини до людини відбувається рідко.

Що таке хантавірус?

Хантавірус – це вірус, який передається гризунами та може вражати переважно легені або нирки.

Люди заражаються хантавірусами при контакті з гризунами – такими як щури та миші – особливо під час контакту з їхньою сечею, фекаліями або слиною. Також можливе зараження через укус або подряпину гризуна, але це трапляється рідко.

Хантавіруси викликають два основні синдроми:

хантавірусний легеневий синдром (HPS);

геморагічну гарячку з нирковим синдромом (HFRS);

HPS – це важке та потенційно смертельне захворювання, яке вражає легені. Симптоми зазвичай з'являються через 1 – 8 тижнів після контакту з інфікованим гризуном. Серед них: втома, підвищена температура, біль у м'язах.

HFRS – це серйозне, іноді смертельне захворювання, яке вражає нирки. Симптоми зазвичай розвиваються через 1 – 2 тижні після зараження, але в рідкісних випадках можуть з'явитися аж через 8 тижнів. Початкові симптоми виникають раптово. Це сильний головний біль, біль у спині та животі, гарячка та озноб, нудота, затуманення зору.

Новий штам COVID-19 "Цикада" зафіксували вже в 23 країнах світу

ВООЗ уважно стежить за новим варіантом коронавірусу під назвою "Цикада". Його вже виявили щонайменше у 23–25 країнах, зокрема в США, Великій Британії, Гонконгу та Мозамбіку. У США його зафіксували в десятках штатів. Поки що немає доказів, що цей варіант небезпечніший за попередні. Але він має багато мутацій, тому його уважно вивчають.

Немає ознак, що "Цикада" викликає нові або важчі симптоми. Зазвичай це: температура, кашель, біль у горлі, нежить, втома, головний біль, ломота в тілі, іноді задишка або проблеми зі шлунком.