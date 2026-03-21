Завдяки рішенню його батьків, шанс на життя отримали четверо пацієнтів. Про це повідомили у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".
Що відомо про 13-річного посмертного донора?
У медзакладі розповіли, що підліток потрапив до лікарні із тяжкою черепно-мозковою травмою. Лікарі боролись за життя Івана, але згодом діагностували смерть мозку.
У момент втрати сина батьки ухвалили рішення та погодились на посмертне донорство.
Коли ми з батьком Івана зрозуміли, що сталося непоправне, однією з перших думок було – донорство. Що хоча б один орган може врятувати чиєсь життя,
– розповіла матір хлопчика Оксана.
В "Охматдиті" додали, що рішення батьків подарувало шанс на життя чотирьом пацієнтам, які очікували на трансплантацію.
Медпрацівники висловили співчуття рідним Івана та провели його коридором пошани.
