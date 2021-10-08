Хаос і паніка: з'явилось відео перших секунд обвалу будинку в Батумі
8 жовтня 2021 , 13:25Читать новость на русском
Джерело:"Sputnik Грузия"
У грузинському Батумі 8 жовтня обвалився багатоповерховий житловий будинок. Вулиці міста одразу накрило густим сірим димом, а у людей почалася паніка.
Почались хаос і паніка
Місцеві засоби масової інформації оприлюднили відеозапис перших секунд після падіння споруди. На кадрах видно занепокоєних очевидців, які розбігаються у різні сторони.
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Водночас після обвалу багатоповерхового житлового будинку вулиці грузинського Батумі накрило густим сірим димом. Через нього не було видно, що відбувається за 10 метрів.
Обвал будинку в Батумі: коротко
- У Батумі 8 жовтня завалився багатоповерховий житловий будинок.
- Очевидці повідомляють, що перед падінням будівлі пролунав вибух.
- За попередніми даними, через надзвичайну подію загинули люди.