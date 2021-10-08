Хаос і паніка: з'явилось відео перших секунд обвалу будинку в Батумі

У грузинському Батумі 8 жовтня обвалився багатоповерховий житловий будинок. Вулиці міста одразу накрило густим сірим димом, а у людей почалася паніка.

Почались хаос і паніка

Місцеві засоби масової інформації оприлюднили відеозапис перших секунд після падіння споруди. На кадрах видно занепокоєних очевидців, які розбігаються у різні сторони.

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Водночас після обвалу багатоповерхового житлового будинку вулиці грузинського Батумі накрило густим сірим димом. Через нього не було видно, що відбувається за 10 метрів.

Обвал будинку в Батумі: коротко

У Батумі 8 жовтня завалився багатоповерховий житловий будинок.

Очевидці повідомляють, що перед падінням будівлі пролунав вибух.

За попередніми даними, через надзвичайну подію загинули люди.

На даний момент існує дві версії того, що сталося: вибух газу або пошкодження несучої стіни під час ремонту.