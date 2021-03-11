У хаосі маніпуляцій "тонуть" гідні ініціативи – фахівці про пікети екоактивістів

В Україні розгортається все потужніша імітація екологічної відповідальності, яка перетворилася на інструмент тиску, несе негатив і для довкілля, і для розвитку промисловості, і для громадян – таку ситуацію констатують в українській асоціації екологів.

"В Україні сфера охорони довкілля потерпає від суцільних маніпуляцій. І маніпулюють абсолютно усі – і представники державних органів влади, і представники бізнесу, і представники, на жаль, громадянського суспільства. До чого це призводить? Що в рамках великої кількості екологічних проблем ми: А) втрачаємо час і Б) підриваємо довіру та втрачаємо шанс загалом щось вирішити. Тому це питання дуже турбує професійну спільноту і мало б турбувати всіх мешканців України, бо за цим усім стоїть ризик для життя та здоров'я кожного з нас", – наголосила президентка Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

Позиція фахівчині спростовує популярну нині тезу про те, що за забруднення довкілля несуть відповідальність лише промисловці. Адже збереження навколишньої природи та чистоти повітря – це питання спільної відповідальності влади, громадськості й бізнесу, наголошує фахівець.

Успішно задля своїх особливих інтересів маніпулюють темою громадські активісти – у їхньому арсеналі тиску акції та пікети, кажуть фахові екологи.

"Ми розуміємо що за цим не стоїть жодного досвіду, жодних практиків, які знають рішення. А це виключно акції з демонстраціями. Тому питання: що насправді домагаються такі активісти? Як вони планують вирішувати ту чи іншу проблему? Чи це створюється виключно інформаційна хвиля, яка дискредитує й інші дії, й інших представників гарних громадських об’єднань?", – розмірковує пані Циганок.

У цьому хаосі дезінформацій "тонуть" достойні ініціативи, зазначають спеціалісти. І додають, що для того, аби екологічна тема перестала бути популістичною, кожен українець має усвідомити ризики для життя та здоров'я від зробленого чи сказаного.

Нагадаємо, біолог Єгор Гриник зазначив, що наразі в Україні відсоток природоохоронних територій складає менше ніж 7%.