Несуть смерть ворогам у нічний час: на що здатні українські дрони "Баба Яга"

Збройні Сили України мають на озброєнні нічні бомбери – безпілотники багаторазового використання, що скидають боєприпас на ворожу ціль. Їх росіяни називають "Бабою Ягою".

Які подарунки окупантам приносить цей нічний кошмар, розповів 24 Каналу Юрій Федоренко – командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес". Він додав, що Україна має прогрес щодо розвитку роботизованої техніки та систем БпЛА.

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Які завдання виконують нічні бомбери

Існує декілька видів нічних бомберів. Їх виготовляє низка українських компаній і всі вони мають різні назви, але їх об'єднує одна спільна характеристика – вони несуть смерть ворогам у нічний час.

Звісно, цей дрон можна використовувати вдень, але у такому разі він навіть не перелетить лінію розмежування. Адже бомбер досить масивний і в денний час його видно.

Ворог легко зможе збити "Бабу Ягу". Тому ці засоби застосовуються лише у темну пору доби. Вночі його не видно, іноді чути гул, але з тої висоти, з якої ми працюємо, ворог не завжди чує,

– зазначив Федоренко.

БпЛА "Баба Яга" вдало розбиває різні укріплення росіян та знищує легкоброньовану техніку, завдаючи удар потужним боєприпасом. Також ці коптери застосовують для постачання у важкодоступні місця на передній лінії необхідної продукції, зокрема, медикаментів, харчових продуктів, а інколи навіть боєприпасів.

"Для того, щоб зайвий раз не ризикувати особовим складом на шляхах переміщення з тилової зони до позиції", – додав командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес".

Технічний розвиток та постійна модернізація

Нині в Україні активно розвивається роботизована техніка та системи БпЛА. Зараз на воді та під водою Збройні Сили України мають перевагу над ворогом з погляду безпілотних систем.

Так, як зараз наші безпілотні катери знищують російські кораблі, то через пару років у ворога будуть лише залишки від флоту,

– зауважив Федоренко.

Крім цього, Україна розвиває наземну роботизовану техніку. Сили оборони вже мають низку автівок, які виконують наступні функції:

довозять необхідну продукцію до передньої лінії;

можуть вивезти зі складної зони пораненого;

проводять замінування та розмінування.

Це не майбутнє, про яке ми говоримо, мовляв, ось воно буде. Це теперішнє, яке вже забезпечує потужний результат на полі бою,

– мовив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес".

За його словами, нам необхідно тримати сталу динаміку масштабування вдалих зразків виробництва, а також постійної інновації, вдосконалення та модернізації засобів. Адже те, що ефективно працювало на початку 2023 року, стало майже неефективним наприкінці року.

"Виробництва постійно комунікують з фронтом, запитують про проблеми, з якими зіштовхуються військові, й проводять модернізації. В результаті на початку й наприкінці року отримують майже різні засоби за технічним розвитком й рівнем", – підсумував Федоренко.

Виробництво дронів в Україні