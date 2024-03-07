Несуть смерть ворогам у нічний час: на що здатні українські дрони "Баба Яга"
Збройні Сили України мають на озброєнні нічні бомбери – безпілотники багаторазового використання, що скидають боєприпас на ворожу ціль. Їх росіяни називають "Бабою Ягою".
Які подарунки окупантам приносить цей нічний кошмар, розповів 24 Каналу Юрій Федоренко – командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес". Він додав, що Україна має прогрес щодо розвитку роботизованої техніки та систем БпЛА.
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Які завдання виконують нічні бомбери
Існує декілька видів нічних бомберів. Їх виготовляє низка українських компаній і всі вони мають різні назви, але їх об'єднує одна спільна характеристика – вони несуть смерть ворогам у нічний час.
Звісно, цей дрон можна використовувати вдень, але у такому разі він навіть не перелетить лінію розмежування. Адже бомбер досить масивний і в денний час його видно.
Ворог легко зможе збити "Бабу Ягу". Тому ці засоби застосовуються лише у темну пору доби. Вночі його не видно, іноді чути гул, але з тої висоти, з якої ми працюємо, ворог не завжди чує,
– зазначив Федоренко.
БпЛА "Баба Яга" вдало розбиває різні укріплення росіян та знищує легкоброньовану техніку, завдаючи удар потужним боєприпасом. Також ці коптери застосовують для постачання у важкодоступні місця на передній лінії необхідної продукції, зокрема, медикаментів, харчових продуктів, а інколи навіть боєприпасів.
"Для того, щоб зайвий раз не ризикувати особовим складом на шляхах переміщення з тилової зони до позиції", – додав командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес".
Технічний розвиток та постійна модернізація
Нині в Україні активно розвивається роботизована техніка та системи БпЛА. Зараз на воді та під водою Збройні Сили України мають перевагу над ворогом з погляду безпілотних систем.
Так, як зараз наші безпілотні катери знищують російські кораблі, то через пару років у ворога будуть лише залишки від флоту,
– зауважив Федоренко.
Крім цього, Україна розвиває наземну роботизовану техніку. Сили оборони вже мають низку автівок, які виконують наступні функції:
- довозять необхідну продукцію до передньої лінії;
- можуть вивезти зі складної зони пораненого;
- проводять замінування та розмінування.
Це не майбутнє, про яке ми говоримо, мовляв, ось воно буде. Це теперішнє, яке вже забезпечує потужний результат на полі бою,
– мовив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес".
За його словами, нам необхідно тримати сталу динаміку масштабування вдалих зразків виробництва, а також постійної інновації, вдосконалення та модернізації засобів. Адже те, що ефективно працювало на початку 2023 року, стало майже неефективним наприкінці року.
"Виробництва постійно комунікують з фронтом, запитують про проблеми, з якими зіштовхуються військові, й проводять модернізації. В результаті на початку й наприкінці року отримують майже різні засоби за технічним розвитком й рівнем", – підсумував Федоренко.
Виробництво дронів в Україні
- Військовим на фронті потрібно якомога більше дронів, тому Україна повинна збільшувати їх виробництво. У 2024 році Україна значно посилила власне виробництво в оборонній галузі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що наша промисловість має потенціал виробляти понад 1 мільйон дронів щорічно.
- Україна модернізувала морські дрони Sea Baby, які стали смертоносними для російських загарбників. Тепер вони здатні доставляти більшу кількість вибухівки на дальшу відстань.
- Також СБУ показала морський дрон "Авдіївка", який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору.