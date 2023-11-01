Харчі для ЗСУ закуповуватиме нова агенція "Державний оператор тилу": Міноборони призначило главу

Стало відомо, що з грудня 2023 року в Україні запрацює закупівельна агенція "Державний оператор тилу". Вона займатиметься забезпеченням харчування українських військових.

Про це під час брифінгу в Military Media Centre заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. Також стало відомо про нові правила у закупівлі харчування для наших захисників.

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"Державний оператор тилу" запрацює з грудня

Це наш новий інструмент в закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал. Його працівники будуть аналізувати ринок, дивитись ціни, будуть спілкуватись з виробниками, постачальниками безпосередньо, будуть їх оцінювати, дивитись на їх історію, аналізувати роботу і ухвалювати відповідальні рішення щодо роботи й провадження тендерних закупівель,

– наголосив він.

За словами Кліменкова, агенція зараз займається вивченням ринку, а також формуванням команди. Власне, запрацює "Державний оператор тилу" на повну з 1 грудня.

Заступник міністра додав, що задля повноцінного початку роботи агенції очікують на ухвалення ще двох урядових постанов. Одну із них на найближчому засіданні Кабміну розглянуть. Що стосується іншої, то за неї мають взятися до 15 листопада.

Власне, 30 жовтня міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ, який передбачає призначення гендиректором "Державного оператора тилу" досвідченого менеджера Арсена Жумаділова.

Кліменков зазначає, що Жумаділов пройшов усі необхідні перевірки. Перший напрям, яким займатиметься "Державний оператор тилу", – забезпечення харчами ЗСУ. Закупівлі планують провести у грудні.

Зауважили у Міністерстві, що наразі їжу для військових на тимчасовій основі закуповують за новими правилами. Діятимуть вони впродовж перехідного періоду, поки оператор не візьме на себе всі обов'язки із забезпечення.

Нові правила закупівлі їжі для ЗСУ

Отже, Кліменков зазначив, що Міністерство оголосило торги не на пів року, а на три місяці. Мовиться про період з січня до березня 2024 року. Упродовж цього часу переможці тендерів забезпечуватимуть наших захисників їжею.

У Міністерстві розробили механізм, завдяки якому менші компанії матимуть можливість брати участь у закупівлях. Так, великі лоти розділять на менші, а на торги виставлятимуть не 22 позиції, а 30. Це дозволить створити для учасників закупівель рівні умови.

Правила передбачають, що кожен з учасників торгів на них приходить з каталогом. У ньому має бути 409 найменувань продуктів для наших військових. І тепер на кожен продукт буде встановлена як верхня, так і нижня гранична ціна.

Це свого роду запобіжник, який ввели після аналізу корупційних ризиків попередніх угод. Ним займалася команда міністерства та представники громадськості й антикорупційної ради. Власне, відсутність цих меж давала можливість учасникам торгів маніпулювати цінами на продукти.

Так, певні постачальники в каталозі ставили високу ціну на ті продукти, які часто замовляли військові частини. Натомість на ті, які замовляли рідко або майже не замовляли – ставили вкрай низку ціну. Так, середня ціна товарів на каталог була штучно занижена, наголошують у міністерстві.

У відомстві зазначають, що зміни у правилах закупівлі продуктів – захід тимчасовий. Завдяки йому вже і зараз можна суттєво знизити корупційні ризики, поки на повну не запрацював "Державний оператор тилу".