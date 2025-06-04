Були прильоти по 7 локаціях: у Харкові ворог атакував підприємства, будинки, СТО і не тільки

Російські війська вночі 4 червня вкотре атакували Харків. Ворог завдавав удару по регіону, застосувавши ракети та "Шахеди".

Зафіксовано прильоти по 7 локаціях. Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Атака по Харкову

Росіяни цієї ночі вкотре били по Харкову. Ворожа атака тривала з 02:29 до 03:57. За даними мера, постраждав один район – Новобаварський.

Ворог задіяв дві ракети та дев'ять "Шахедів". Один – не вибухнув. Решта – влучили. Били по цивільній інфраструктурі. По підприємствах. По людських будинках. По СТО. По парку,

– повідомив Терехов.

Загалом, як вказав міський голова, зафіксовано прильоти по 7 локаціях. Відтак, пошкоджено:

цех цивільного підприємства;

ще одне цивільне підприємство, велика пожежа. Внаслідок цього постраждала людина – чоловік 30 років. Лікарі стабілізували стан.

горіла СТО.

згорів приватний будинок, гараж, флігель. Постраждало ще 7 осель поруч.

пошкоджено дах складу.

потрапляння у землю, вигоріла трава на 600 квадратів. Зачепило електромережу.

знайдено не розірваний "Шахед".

Мер Харкова підкреслив, що працювали всі служби – обленерго, водоканал, Шляхрембуд та інші, волонтери.

Наслідки атаки на Харківщину / Фото ДСНС

Додамо, що вночі ворог завдав комбінованого удару БпЛА та ракетами по Харкову, а також передмістю.

Так, за даними ДСНС, в селі Циркуни Харківського району горів житловий будинок на площі 250 квадратних метрів. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.