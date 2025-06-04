Були прильоти по 7 локаціях: у Харкові ворог атакував підприємства, будинки, СТО і не тільки
- Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, яких пошкоджень зазнало місто внаслідок атаки Росії.
- Прильоти загалом зафіксовані по 7 локаціях.
Російські війська вночі 4 червня вкотре атакували Харків. Ворог завдавав удару по регіону, застосувавши ракети та "Шахеди".
Зафіксовано прильоти по 7 локаціях. Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
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Атака по Харкову
Росіяни цієї ночі вкотре били по Харкову. Ворожа атака тривала з 02:29 до 03:57. За даними мера, постраждав один район – Новобаварський.
Ворог задіяв дві ракети та дев'ять "Шахедів". Один – не вибухнув. Решта – влучили. Били по цивільній інфраструктурі. По підприємствах. По людських будинках. По СТО. По парку,
– повідомив Терехов.
Загалом, як вказав міський голова, зафіксовано прильоти по 7 локаціях. Відтак, пошкоджено:
- цех цивільного підприємства;
- ще одне цивільне підприємство, велика пожежа. Внаслідок цього постраждала людина – чоловік 30 років. Лікарі стабілізували стан.
- горіла СТО.
- згорів приватний будинок, гараж, флігель. Постраждало ще 7 осель поруч.
- пошкоджено дах складу.
- потрапляння у землю, вигоріла трава на 600 квадратів. Зачепило електромережу.
- знайдено не розірваний "Шахед".
Мер Харкова підкреслив, що працювали всі служби – обленерго, водоканал, Шляхрембуд та інші, волонтери.
Наслідки атаки на Харківщину / Фото ДСНС
Додамо, що вночі ворог завдав комбінованого удару БпЛА та ракетами по Харкову, а також передмістю.
Так, за даними ДСНС, в селі Циркуни Харківського району горів житловий будинок на площі 250 квадратних метрів. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.