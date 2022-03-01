Харків і Бєлгород були близькими, але не після цього, – Зеленський про обстріл

Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню атаку на Харків. Зокрема, глава держави наголосив на тому, що удар крилатої ракети є терором.

За словами Зеленського, Харків і російське місто Бєлгород, з якого випустили крилату ракету, завжди були близькими в багатьох сенсах слова, однак ця атака все змінила. Про це глава держави заявив під час ранкового звернення, повідомляє 24 канал.

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Український Харків та російський Бєлгород завжди були близькими містами. У багатьох сенсах. Навіть кордон між ними був тільки умовний, тільки на мапах, але точно не в душі. Не в душі. Тепер усе змінилося. Після крилатої ракети, якою вдарили по Харкову з Бєлгорода,

– заявив Зеленський.

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