Харків двічі обстріляли уночі: прилетіло у навчальний заклад, почалася пожежа

російські окупанти знову атакували Харків. Цього разу знову прилетіло в навчальний заклад.

Відповідну інформацію повідомив мер міста Ігор Терехов. Варто пригадати, що лише минулої доби, у ніч проти 29 липня, російські ракети поцілили у ВНЗ в центрі Харкова.

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росіяни вдарили у навчальний заклад у Харкові

Ігор Терехов підтвердив ракетний обстріл Харкова орієнтовно о 03:00 30 липня.

Прилетіло до Слобідського району, до будівлі одного із навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС,

– повідомив мер.

Додав, що станом на 04:33 даних про постраждалих немає. Проте після першої атаки, орієнтовно о 4 годині, був ще один удар, який чуло все місто.

"Куди прилетіло – зараз з'ясовуємо", – пояснив Терехов.

Коротко про нічні обстріли Харкова

У ніч проти 29 липня орієнтовно о 4 годині російські окупанти вдарили по центру міста. Внаслідок атаки пошкоджені житловий будинок та вищий навчальний заклад. Рятувальники розбирали завали. Відомо, що постраждав чоловік, який стояв поруч із будівлею у момент ракетної атаки.

У ніч проти 30 липня орієнтовно о 02:30 росіяни знову почали запускати ракети по Харкову. Тоді люди почули потужні вибухи. У той час в місті вже пів години була повітряна тривога.

Згодом місцеві телеграм-канали повідомили, що після вибухів у місті спалахнула пожежа в одному з районів Харкова. Пояснили, що її видно з різних куточків міста.

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