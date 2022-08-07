Проти реактивної артилерії ППО безсила, – Повітряні сили про обстріли Харкова та Миколаєва

Прифронтові міста страждають від ударів реактивної артилерії ворога. Протиповітряна оборона не може збивати такі цілі.

У цьому випадку потрібно знешкоджувати противника там, звідки він завдає ударів. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі українських телеканалів, передає 24 канал.

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"Гради" долітають за лічені хвилини

За словами Ігната, якщо є відомості про обстріл "Градами", "Смерчами", "Ураганами", також вмикають сигнал повітряної тривоги.

Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль ППО – безсила,

– розповів речник.

Зенітно-ракетні комплекси теж не можуть збивати такі цілі. За його словами "пакет" "Граду" долітає за лічені хвилини, а це – 40 реактивних снарядів.

Потрібно діяти на випередження

Ігнат наголосив, що потрібно рішуче громити противника там, звідки він завдає цих ударів. Часто атакують з тимчасово окупованих територій.

За словами речника, для цього Україні потрібне посилення озброєння від міжнародних партнерів.

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