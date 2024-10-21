Харків під атакою КАБами: прогриміла серія вибухів
У Харкові 21 жовтня пролунала серія потужних вибухів. Ворог вкотре атакував місто керованими авіабомбами.
Про це повідомили у місцевих ЗМІ та поліції Харківщини. Наразі про постраждалих та руйнування інформація не надходила.
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У Харкові чули вибухи
На Харківщині тривогу оголосили майже 4 години тому – о 14:32. Причиною цього стала спочатку загроза застосування балістики, а потім також почала спостерігатися активність стратегічної авіації.
Близько 17:48 у Харкові чули вибухи. Як повідомили журналісти Суспільного, вони лунали за межами міста.
У поліції Харківщини повідомили, що окупанти атакували регіон керованими авіабомбами.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав харків'ян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
О 18:04 у Харківській області пролунав відбій повітряної тривоги.