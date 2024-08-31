У Харкові та Сумах пролунали потужні вибухи: ворог атакує КАБами

Окупанти не припиняють обстрілів мирних українських міст. Вдень 31 серпня пролунали потужні вибухи у Харкові та Сумах.

За попередньою інформацією, прифронтові міста могли атакувати керованими авіабомбами. Закликаємо українців залишатися в укриттях, адже це може зберегти життя.

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У Харкові й Сумах пролунали вибухи

О 14:09 у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Через це для прифронтових територій є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

На Сумщині та Харківщині відразу оголосили повітряну тривогу. Близько о 14:50 у Харкові було чути вибухи. Голова Харківської ОВА закликав харків'ян бути в укриттях, адже ворог завдає ударів.

За кілька хвилин, о 14:58, потужний вибух пролунав у Сумах. Як пишуть моніторингові телеграм-канали, міста атакували керованими авіабомбами. Наразі, наслідки вибухів на Сумщині невідомі.

Наслідки атаки на Харківщині

Як згодом повідомив Олександр Гололобов, росіяни влучили по території Малоданилівської громади Харківського району. На жаль, є постраждалі.

Керівних Харківської ОВА додав, о 14:55 окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова. На місці атаки спалахнув будинок. За попередньою інформацією, постраждали 4 особи, але під завалами ще можуть бути люди.