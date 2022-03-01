Харків – повітряна тривога, в укриття

1 березня 2022 , 08:28
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Джерело:

Суспільне Харків

У Харкові знову лунає повітряна тривога. Людей просять негайно піти в укриття.

Коли лунають сирени, то це означає повітряну тривогу та небезпеку. Людям варто взяти документи та речі першої необхідності й пройти в укриття.

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Покидаючи приміщення, варто відключити газ та світло й інші можливі комунікації. Також треба сказати про тривогу самотнім чи немічним сусідам, якщо вони є. 

В укритті треба сидіти до тих пір поки не лунатиме наступний сигнал сирени, який означає відбій тривоги.


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Автор: Оксана Княжик