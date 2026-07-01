Майже 50 людей утримували силоміць: у Харкові викрили псевдореабілітаційні центри

У Харкові правоохоронці ліквідували мережу псевдореабілітаційних центрів, де незаконно утримували близько 50 людей. Шістьом учасникам групи вже повідомили про підозру, потерпілих звільнили під час обшуків.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Що відомо про розслідування правоохоронців на Харківщині?

За даними слідства, фігуранти під виглядом лікування алкогольної та наркотичної залежності розміщували людей у приватних будинках. Потерпілих позбавляли можливості вільно залишати приміщення, забирали мобільні телефони та особисті речі, а також повністю обмежували їхні контакти із зовнішнім світом.

Правоохоронці встановили, що до людей застосовували психологічний тиск, погрожували їм і примушували виконувати господарські роботи. Водночас жодної належної медичної чи психологічної допомоги у цих закладах вони не отримували.

Під час обшуків поліцейські виявили та звільнили близько 50 громадян, яких незаконно утримували в так званих реабілітаційних центрах.

Слідчі повідомили про підозру шістьом учасникам групи за незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Тепер їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та роль кожного із підозрюваних.

Поліція викрила псевдореабілітаційні центри у Харкові / Фото Національна поліція

Нагадаємо, 43-річного військовослужбовця з Миколаєва підозрюють у незаконному продажі трофейної зброї та боєприпасів у Києві. Після передачі автомата Калашникова, протитанкового гранатомета, бойових гранат і 420 набоїв покупцеві його затримали. Експертиза підтвердила, що зброя була придатною до використання. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави близько 1 мільйона гривень.