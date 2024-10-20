Росія використала гібридну зброю для нічного удару по Харкову

Російські окупанти вдарили по Новобаварському району Харкова пізно ввечері 19 жовтня. Окупанти атакували боєприпасом "Гром-Е1".

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що окупанти вдарили авіаційним боєприпасом о 23:50 19 жовтня. Вороги влучили по відкритій місцевості, пише 24 Канал.

Дивіться також У "Хартії" назвали основні проблеми ЗСУ, які оголив наступ Росії на Харківщині

Що відомо про атаку ворога по Харкову

Дмитро Чубенко розповів, що внаслідок вибуху несуттєвих пошкоджень зазнали декілька приватних будинків і автомобілів. На щастя, люди не постраждали.

Попередньо, для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас "‎Гром-Е1". ‎Це гибрид плануючої авіаційної бомби та ракети,

– розповів речник прокуратури.

Він пояснив, що прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом порушень законів та звичаїв війни. На місці працюють прокурори та слідчі.

Росія атакувала Харків: дивіться відео

Окупанти вдарили по Харкову знову орієнтовно о 5:10 20 жовтня. Повітряні сили ЗСУ попередили, що курсом на Харків летіла керована авіаційна бомба. Детальніше про обстріл росіян читайте за посиланням.