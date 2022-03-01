Харків – це символ брехливої сутності та імпотенції Путіна, – Геращенко

На своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко прокоментував обстріли у Харкові.

За його словами, Путін, мабуть, лютує від безсилля. Адже Харків найяскравіше демонструє його імпотенцію та брехливу сутність.

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"Російськомовне Місто за 40 кілометрів від російського кордону, яке орки у своїх вологих мріях регулярно пророкують у "столиці" якихось маріонеткових утворень, дає відсіч. І ще і яку!

Звідси боягузливі напади на мирних жителів", – зазначив Геращенко

Крім того, він додав, що кожна тварина, яка віддавала та виконувала злочинні накази, буде знайдена та засуджена. Або знищено.

"Харківський трибунал" – це добрий символ, який дозволить привернути більше уваги до злочинів Росії.", – повідомив Геращенко.

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Допис Антона Геращенка

Згоден з кожним словом!

Путін напевно в люті від безсилля, тому що Харків найнаочніше демонструє його імпотенцію та брехливу сутність.

Переважно російськомовне Місто за 40 км від російського кордону, яке орки у своїх вологих мріях регулярно пророкують у "столиці" якихось маріонеткових утворень, дає відсіч. І ще й яку!

Звідси боягузливі напади на мирних жителів.

Усі ці факти ляжуть в основу звинувачень. Кожна тварина, яка віддавала та виконувала злочинні накази, буде знайдена та засуджена. Або знищено.

"Харківський трибунал" - це добрий символ, який дозволить привернути більше уваги до злочинів Росії.

Такий трибунал можна організувати у Чернігові (удар ракетою по центру міста), у Сумах (удар ракетою по приватному сектору), в Охтирці (маса ударів), у Василькові та інших містах, де скоєно військові злочини, з ознаками злочинів проти людяності.

Нас, харків'ян, просто більше. По всьому світу. Ми зможемо влаштувати більше проблем. За всіх наших співгромадян, які загинули від рук російських окупантів.