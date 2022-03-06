Харків, Житомир, Кропивницький, Хмельницький – повітряна тривога

У низці міст України ввечері 6 березня знову оголосили повітряну тривогу. Сирени близько 20:05 почали звучати у Харкові, Житомирі, Хмельницькому та Кропивницькому.

Мешканці цих міст – зберігайте спокій та прямуйте до найближчого укриття. Допоможіть дістатися туди вашим рідним та сусідам.

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Будь ласка, не покидайте укриття, поки не почуєте сигнал про відбій тривоги. Офіційни ресурси повідомлять про це, коли повертатися додому буде безпечно.

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