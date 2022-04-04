Харківщина, Маріуполь і решта Донбасу: у Міноборони назвали головні цілі ворога

У Міноборони кажуть, попри звільнення Київщини, ризик ракетних ударів та ескалації на фронті залишається. Головний удар Росія спрямує на Харківщину, Донеччину та Луганщину.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, росіяни можуть і далі ракетами обстрілювати великі міста, навіть ті, які були звільнені.

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Найбільша небезпека – на Сході

У Міністерстві оборони кажуть, що зараз триває запекла боротьба за кожен сантиметр землі та кожен населений пункт. Ворог вивів свої сили з кількох областей, аби сконцентрувати в інших регіонах.

На сьогодні залишається висока небезпека на Сході, тому що це – ціль ворога. Харків, Харківська область, Донецька область, Луганська область. Ми знаємо страшну історію того, що відбувається з Маріуполем – це також ціль ворога,

– наголосила Маляр.

Заступниця глави Міноборони нагадала, що є ракетні удари вже і по Одесі. Маляр зазначила, що для перемоги потрібен час і великі зусилля.

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