На Харківщині – бої: поранили місцевого електрика, у нього пробита селезінка

На Харківщині тривають важкі бої. Є багато важко поранених серед мирних жителів.

Про це заявив Андрій Литвинов, голова Солоницівської громади.

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Під час боїв поранинили місцевого електрика. У нього пробита селезінка та пошкоджені ребра у лікарні. Чоловік перебуває при свідомості. Його стан стабільний.

Литвинов додав, що в області частково є світло та вода. На понад 90% забезпечені.