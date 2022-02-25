На Харківщині під час обстрілу гуртожитку поранили дитину

25 лютого 2022 , 17:31
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Джерело:

Суспільне Харків

На Харківщині 25 лютого під час обстрілу гуртожитка зооветакадемії поранили дитину. Гуманітарна місія "Проліска" отримала відповідне повідомлення разом з проханням про евакуацію.

Росія цинічно атакує житлові квартали Харкова. Ворог обстріляв житлові квартали міста з систем залпового вогню.

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Вибухи було чутно у таких куточках міста:

  • Шишківка;
  • Метро Київська;
  • Салтівка;
  • З боку аеропорту;
  • Центр;
  • Клочківська;
  • Шатилівка.

Людей просять залишатися в укриттях. 

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Автор: Мар'яна Бекало