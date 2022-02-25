На Харківщині під час обстрілу гуртожитку поранили дитину
25 лютого 2022 , 17:31Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
На Харківщині 25 лютого під час обстрілу гуртожитка зооветакадемії поранили дитину. Гуманітарна місія "Проліска" отримала відповідне повідомлення разом з проханням про евакуацію.
Росія цинічно атакує житлові квартали Харкова. Ворог обстріляв житлові квартали міста з систем залпового вогню.
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Вибухи було чутно у таких куточках міста:
- Шишківка;
- Метро Київська;
- Салтівка;
- З боку аеропорту;
- Центр;
- Клочківська;
- Шатилівка.
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