На Харківщині під час обстрілу гуртожитку поранили дитину

На Харківщині 25 лютого під час обстрілу гуртожитка зооветакадемії поранили дитину. Гуманітарна місія "Проліска" отримала відповідне повідомлення разом з проханням про евакуацію.

Росія цинічно атакує житлові квартали Харкова. Ворог обстріляв житлові квартали міста з систем залпового вогню.

Зауважте Окупанти влучили в житловий будинок в Києві на Троєщині

Вибухи було чутно у таких куточках міста:

Шишківка;

Метро Київська;

Салтівка;

З боку аеропорту;

Центр;

Клочківська;

Шатилівка.

Людей просять залишатися в укриттях.

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