На Харківщині під час розмінування загинув командир саперів
Джерело:ДСНС
Під час виконання бойової задачі у Харківські області загинув Сергій Гоцуляк. Рятувальник був родом з Тернополя.
Відомо, що він працював у Ізюмському районі. На жаль, там здетонував боєприпас. Загиблому було тільки 42 роки.
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Що відомо про загибель начальника групи піротехніків
Сьогодні, 4 січня, в колективі ДСНС сталось непоправне горе – під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув наш колега Сергій Гоцуляк,
– написали в ДСНС.
Рятувальники розповіли, що загиблий був підполковником служби цивільного захисту, начальником групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області.
"На жаль, ця війна забирає з наших лав найкращих і найвідданіших…", – відзначили в ДСНС.
Також його колеги-рятувальники висловили співчуття рідним та близьким загиблого.
Нещодавня трагедія з рятувальниками
- 25 грудня у Херсонській області під час розмінування території загинули три рятувальники.
- За даними ДСНС, герої служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України у Житомирській області. На Херсонщині вони ліквідовували наслідки дій росіян.
- На жаль, внаслідок дій ворога полягли Сергій Курінний, який був прапорщиком служби цивільного захисту, водієм-сапером групи піротехнічних робіт, Дмитро Краснощоков, молодший сержант служби цивільного захисту та Олексій Сич – фельдшер-рятувальник, сержант служби цивільного захисту. Останній помер від отриманих травм дорогою до лікарні.