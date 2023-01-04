На Харківщині під час розмінування загинув командир саперів

Під час виконання бойової задачі у Харківські області загинув Сергій Гоцуляк. Рятувальник був родом з Тернополя.

Відомо, що він працював у Ізюмському районі. На жаль, там здетонував боєприпас. Загиблому було тільки 42 роки.

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Що відомо про загибель начальника групи піротехніків

Сьогодні, 4 січня, в колективі ДСНС сталось непоправне горе – під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув наш колега Сергій Гоцуляк,

– написали в ДСНС.

Рятувальники розповіли, що загиблий був підполковником служби цивільного захисту, начальником групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

"На жаль, ця війна забирає з наших лав найкращих і найвідданіших…", – відзначили в ДСНС.

Також його колеги-рятувальники висловили співчуття рідним та близьким загиблого.

Нещодавня трагедія з рятувальниками

25 грудня у Херсонській області під час розмінування території загинули три рятувальники.

За даними ДСНС, герої служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України у Житомирській області. На Херсонщині вони ліквідовували наслідки дій росіян.

На жаль, внаслідок дій ворога полягли Сергій Курінний, який був прапорщиком служби цивільного захисту, водієм-сапером групи піротехнічних робіт, Дмитро Краснощоков, молодший сержант служби цивільного захисту та Олексій Сич – фельдшер-рятувальник, сержант служби цивільного захисту. Останній помер від отриманих травм дорогою до лікарні.

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним, близьким та колегам Сергія Гоцуляка та всіх рятувальників, які віддали життя за Україну.