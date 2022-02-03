На Харківщині підрахували масштаби "Великого будівництва" лікарень

За 2021 рік на Харківщині реконструювали 14 приймальних відділень лікарень. Загалом по всій області модернізації зазнали 11 000 квадратних метрів медзакладів. Роботи провели в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Усі відновлені приймальні відділення області отримали сучасне медичне обладнання. Зокрема, для оперативної діагностики пацієнтів придбали 5 апаратів УЗД, 11 КТ та 5 рентген-апаратів.

У відділеннях створили всі умови для комфортного перебування пацієнтів та надання якісних медичних послуг: облаштували нові вхідні групи, замінили комунікації, приміщення зробили енергоощадними та зручними для маломобільних груп населення відповідно до вимог інклюзії,

– сказав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що 2021 року в рамках програми відкрили 132 приймальних відділення.