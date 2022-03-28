На Харківщині понад десяток пожеж через обстріли окупантів: є жертва та постраждалі

Внаслідок обстрілів окупантів здіймались пожежі житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель. Рятувальники вилучили з-під завалу тіло загиблого чоловіка. Ще двох осіб: чоловіка та жінку вдалось врятувати.

Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Головного управління ДСНС України у Харківській області. До повідомлення прикріпили ще й фото гасіння вогню та пошкодженні будівлі.

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Попри постійні ракетні обстріли, рятувальники Харківщини, не покладаючи рук, стійко виконують службові обов'язки в умовах воєнного часу.

Впродовж 28 березня підрозділи ДСНС здійснювали виїзди на гасіння пожеж спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, що виникали у Харкові та районах області.

За попередніми даними, найбільшого обстрілу сьогодні війська РФ завдали по житлових масивах Київського району міста Харкова, де сталося 6 пожеж, а також по приватному сектору міста Люботин Харківського району, де відразу палало 7 житлових приватних будівель.

Зокрема, сьогодні підрозділи служби порятунку залучались до гасіння 2 пожеж, спричинених обстрілами, у Чугуївському районі області.

Фото наслідків обстрілів на Харківщині:

На черговому виїзді у місті Люботин рятувальники вилучили з-під завалу тіло загиблого чоловіка 1957 року народження. Ще двох осіб: чоловіка та жінку вдалось врятувати. Зазначається, що бригада медиків негайно госпіталізувала поранених до місцевого лікувального закладу.

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