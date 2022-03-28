На Харківщині Повітряні сили збили ворожий літак та безпілотник

У Харківській області Повітряні сили завдали чергового удару ворогу. Українські захисники збили ворожі літак та безпілотник.

Російські загарбники продовжують втрачати свою техніку. З нею вміло розправляються українські захисники.

Раніше Повітряні Сили збили чотири літаки та один вертоліт ворога

Українці знешкодили ворожі літак і безпілотник

Повітряне командування "Схід" повідомило, що на Харківщині традиційно гаряче.

Зранку рашисти під вогнем протиповітряної оборони втратили безпілотник, а о 14:30 – зенітний ракетний розрахунок Повітряних сил знищив черговий ворожий літак,

– зазначили там.

Нагадаємо, раніше у Генштабі Збройних Сил відзвітували, що за добу 27 березня Повітряні сили завдали нищівних втрат окупантам. Зокрема, знешкодили 4 літаки, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети.

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