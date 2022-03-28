На Харківщині прикордонники затримали двох агентів Кремля

У Харківській області працівники прикордонної служби затримали двох агентів Кремля.

Чоловіків, які працювали на країну-агресора, викрили прикордонники в рамках проведення протидиверсійних заходів, адже Росія активно використовує тактику ДРГ.

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Випадки диверсії та вербування

Так на одному з контрольних постів прикордонники затримали чоловіка, який намагався фотографувати позиції Сил оборони. Згодом в мобільному телефоні колаборанта знайшли історію листування з російським куратором, який визначав завдання щодо передачі координат підрозділів та місць служби захисників України.

Зрадника тепер замість винагороди від кураторів, чекає покарання у вигляді позбавлення волі.

У Держприкордонслужбі також розповіли, що в одному із населених пунктів Харківщини, військовослужбовці затримали громадянина Росії. Той намагався вербувати місцеве населення до вступу у Збройні сили країни-агресора.

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