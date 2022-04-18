На Харківщині різко зросла кількість пожеж через ворожі обстріли

За добу з 17 на 18 квітня на Харківщині рятувальники здійснили 47 оперативних виїздів. Із них – 37 для ліквідації пожеж через обстріли російськими окупантами.

Підрозділи ДСНС виїжджали на гасіння пожеж у багатоповерхових та приватних будинках, гаражах та автомобілях, а також на складських та офісних будівлях, ТЦ та навчальних закладах.

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Рятувальники ліквідовували пожежі у 5-ти районах Харкова та у 4 районах області.

Снаряди потрапили у житлові будинки за 18 адресами

Вчора, 17 квітня, через ворожі обстріли у центральній частині Харкова снаряди ворожої реактивної артилерії потрапили у житлові багатоповерхівки за 18-ти адресами. На ліквідацію пожеж від ДСНС було залучено 160 осіб та 33 одиниць техніки.

Окрім цього пожежа була в одному з навчальних закладів Київського району міста Харкова. Для ліквідації пожежі площею близько 300 кв.м було залучено 8 одиниць техніки та 30 людей особового складу ДСНС.

Також внаслідок обстрілів горіла будівля, в якій розташовані офісні та торговельні приміщення. Пожежу площею близько 1200 кв.м вдалось ліквідувати через понад 4 години.

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