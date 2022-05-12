На Харківщині у росіян знаходять записи звірств проти українців на Київщині, – СБУ

На початку війни Росії проти України російські військові, які потрапляли в полон, часто казали, що не знали, що вони перебувають в Україні, бо їхали лише на навчання.

Проте очільник Управління СБУ в Харківській області підполковник Роман Дудін переконаний, що всі вони чудово розуміли, де перебувають і що роблять.

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За словами Дудіна, особливо смішно та цинічно звучать такі виправдання від тих, хто побував на території Київської, Житомирської та Чернігівської областей. Адже про жахливі звірства, які вчиняли там російські нелюди, знає увесь світ. Тепер ці ж окупанти перекинуті на Харківський напрямок.

На мобільних телефонах – докази звірств

Беззаперечними доказами стає той контент – ті звірства, які вони коїли стосовно до українців, і який ми вилучаємо з мобільних телефонів окупантів,

– розповів Дудін.

Він сказав, що про тих, хто був залучений до катувань та вбивств людей, СБУ вже встановила усі дані – де вони мешкають, чим дихають, йдеться навіть про тих, хто ще не в полоні.

Вважаю, що їхнє керівництво перекинуло їх на Харківський напрямок з метою подальшої їх "утилізації", щоб приховати свідків тих безчинств, які вони творили стосовно наших громадян,

– сказав підполковник.

Лише в 1 з 10 росіян обличчя "світиться інтелектом"

Очільник Управління СБУ в Харківській області Дудін сказав, що причина звірств та жахливих вчинків окупантів в тому, що, на відміну від українців, вони не розвивались та прожили своє життя у депресивних районах Росії.

"Якщо впродовж останніх 30 років велика частина громадян України здобула вищу освіту, ми виховували наших дітей етично, релігійно, переорієнтовували їх на європейські цінності, то у величезній Росії, за винятком обласних центрів, і то не всіх, переважна частина населення не розвивалася", – пояснив Дудін.

Він каже, що такі висновки сміливо можна робити після розмов із російськими полоненими. Адже це люди, які в житті намагаються задовольнити лише власні базові потреби.

Лише в одного з десятьох обличчя "світиться інтелектом", решта — орки, що мають освіту у вигляді 9 класів, прочитали дві книжки, одна з яких буквар. Це люди з депресивних районів, які не знають, що таке каналізація і централізоване газопостачання,

– додає підполковник.

Такі люди не потрібні й Росії, переконаний Дудін. Саме з цієї причини їх відправили на знищення на війну, адже до армії потрапляють зазвичай фізично здорові чоловіки віком до 25 років. А вже станом на сьогодні Росія втратила понад 26 тисяч таких людей, ще близько 80 тисяч повернулися додому травмованими як фізично, так і морально.

Додамо, що наслідки звірств росіян на Київщині продовжують фіксувати правоохоронці. Поблизу Макарова виявили ще одну братську могилу. Раніше у Бучі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах Київської області після деокупації почали знаходити масові поховання людей. Вже відомо, що російські нелюди ґвалтували цивільних, били, розстрілювали, відрізали кінцівки тощо.

Станом на початок травня СБУ встановила особи майже 900 окупантів, які вчиняли злочини проти мирного населення.

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