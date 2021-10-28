Вибуховий інцидент стався близько 4:30 на автошляху "Київ – Харків – Довжанський" біля села Рай-Оленівка Холодногірського району.

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Зайнялись дві вантажівки, що були на АЗС

У ДСНС повідомили, що відбулась розгерметизація підземної ємності з газом. Після цього пролунав вибуху та спалахнула пожежа, яка перекинулась на 2 вантажні автомобілі.

З вогнем боролись 40 співробітників ДСНС та 9 одиниць техніки. Вже о 5:48 полум'я вдалось локалізувати на площі 250 квадратних метрів.

На виклик прибули 40 співробітників ДСНС / Фото ДСНС

Вогонь перекинувся на вантажівки / Фото ДСНС

Дивіться відео з місця вибуху / Відео ДСНС

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