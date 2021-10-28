Вибуховий інцидент стався близько 4:30 на автошляху "Київ – Харків – Довжанський" біля села Рай-Оленівка Холодногірського району.
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Зайнялись дві вантажівки, що були на АЗС
У ДСНС повідомили, що відбулась розгерметизація підземної ємності з газом. Після цього пролунав вибуху та спалахнула пожежа, яка перекинулась на 2 вантажні автомобілі.
З вогнем боролись 40 співробітників ДСНС та 9 одиниць техніки. Вже о 5:48 полум'я вдалось локалізувати на площі 250 квадратних метрів.
На виклик прибули 40 співробітників ДСНС / Фото ДСНС
Вогонь перекинувся на вантажівки / Фото ДСНС
Дивіться відео з місця вибуху / Відео ДСНС
Коротко про останні випадки з вибухами в Україні:
- 26 жовтня на Київщині після запуску котельні на території дитячого садка стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав.
- 19 жовтня у Балаклії, що на Харківщині, в руках місцевого жителя вибухнула граната. Чоловіку відірвало фаланги пальців на руках.
- У селищі Велика Михайлівка в Роздільнянському районі Одещини стався вибух газу в одному з будинків. З опіками госпіталізували 2 постраждалих.
- У Новояворівську, що на Львівщині, чоловік підірвав власну квартиру. У нього були проблеми зі психікою.