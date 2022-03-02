На Харківщині тероборонці захопили танк російських військових
2 березня 2022 , 17:35Читать новость на русском
Джерело:Оперативний ЗСУ
У районі селища Слатине , що на Харківщині, бійці територіальної оборони захопили російський танк. Українці щасливо катаються на ворожій техніці та демонструють незламність української нації.
На Харківщині місцева тероборона захопила танк російських окупантів. До військової сили України додалася ще одна бойова одиниця.
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У районі селища Слатине, що на Харківщині, тероборонці захопили танк російських військових
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