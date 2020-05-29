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На Харківщині трапилася ДТП за участі військової техніки: є постраждалі – фото

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ДТП на Харківщині з військовою технікою 29 травня 2020: є постраждалі
На Харківщині трапилася ДТП за учассті військової техніки: є постраждалі / Фейсбук Харьков City

У Харківській області вранці 29 травня сталася аварія за участі військової техніки. У результаті ДТП постраждали четверо людей. Їх з травмами різної тяжкості госпіталізували.

Повідомлення про аварію надійшло до правоохоронців 04:42 29 травня, повідомляє пресслужба Нацполіції Харківщини.

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У Куп'янському районі, у селі Грушівка сталася аварія за участі вантажівок "УРАЛ" та "ЗІЛ",
– йдеться у повідомленні.

У результаті аварії постраждали четверо людей: 24-річний водій "УРАЛ", 31-річний водій "ЗІЛ". А також 30-річний пасажир та 21-річна пасажирка "ЗІЛу".

У Харківській області сталася аварія за участі військової техніки
У Харківській області сталася аварія за участі військової техніки / Фейсбук Харьков City

Потерпілих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували у районну лікарню.

Причини аварії у поліції наразі не коментують. Однак одна з версій – водій заснув за кермом, пишуть у фейсбуці Харьков City.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Постраждали четверо людей
Постраждали четверо людей / Фейсбук Харьков City

Аварія сталася у селі Грушівка, що на Харківщині: дивіться карту

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Транспорт Постраждалі Аварії та ДТП Новини Харкова Новини України
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