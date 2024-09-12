Штурми росіян тривають: у 3 ОШБр розповіли, що відбувається на Харківському напрямку

Росіяни втратили досить непогані позиції на Харківському напрямку через дії українських воїнів. Аби їх відновити, ворог проводить штурми, але й водночас веде активну оборону.

Про це 24 Каналу розповів речник Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін, зауваживши, що окупанти намагалися перешкодити його підрозділу закріпитися на нових позиціях, але не вдало.

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Речник 3 ОШБр розповів, що росіяни активно проводять штурми на Харківщині з метою виснаження українських оборонців та намаганням протиснутися далі. Попри це, ситуація повністю під контролем Сил оборони України.

Про вплив Курської операції

Олександр Бородін зазначив, що штурмові дії 3 ОШБр так чи інакше вплинули на ситуацію в Курській області. Військові намагалися не дати перекинути певні сили та засоби й скувати ворога в їхній зоні відповідальності.

Не можу сказати, що на нас це якось сильно вплинуло. Більшість наступів все-таки проводяться піхотою за підтримки FPV-дронів, артилерії. Вони це можуть робити на великій ділянці фронту. Особливо нічого не відчули. Штурмові дії продовжуються і далі,

– додав він.

Росіяни максимально економлять техніку на ділянках фронту, де не проводяться активні штурмові дії, як-от у районі Авдіївки. Якщо вони хотітимуть в короткочасній перспективі відбити землі на Курщині й кидатимуть механізовані з'єднання, це буде доволі важко.

Проте ситуація з FPV-дронами все змінила. Тому в українських військових, як в армії, також є важелі впливу, які можуть знищити ворожі формування. Далі робота за тим, наскільки маємо потужні оборонні позиції, правильні розвіддані й зрештою, як це все буде втілюватися.

Яка ситуація на Харківщині: дивіться на карті