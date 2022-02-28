На Харківщині ветерани-рятувальники об'єднуються у добровільні пожежні групи

Через війну Росії з Україною багато сіл та міст Харківщини залишились без допомоги ДСНС. Ветерани-рятувальники добровільно об'єдналися, щоб допомагати людям.

Зокрема, добровільну пожежно-рятувальну групу організували в селищі Слобожанське. Про це повідомляє ДСНС 28 лютого.

Зверніть увагу Харків зазнав масованого удару "Градами": на місце виїхали швидкі

Для гасіння пожеж на Харківщині багатьом рятувальникам треба подолати близько 80 кілометрів відстані.

Для того, щоб полегшити роботу рятувальникам, в області починають створювати добровільні групи. До них входять ветерани-рятувальники та місцеві жителі.

Волонтери вже почали чергування та готові реагувати на всі пожежі та надзвичайні ситуації. Минулої доби 27 лютого вони оперативно загасили пожежу в селі Благодатне. Там внаслідок ворожих обстрілів загорілися 2 житлові будинки, господарські приміщення, гаражі та автомобілі.

ДСНС закликає ветеранів-рятувальників долучатися до добровільних груп.

Кожен ветеран, який має сили та бажання допомагати побратимам-вогнеборцям реагувати на виклики, може звернутися до керівника підрозділу, де проходив службу до звільнення,

– мовиться в повідомленні.

Особлива потреба в пожежниках-волонтерах є в сільській місцевості.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.