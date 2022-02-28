На Харківщині ветерани-рятувальники об'єднуються у добровільні пожежні групи
Джерело:ДСНС України
Через війну Росії з Україною багато сіл та міст Харківщини залишились без допомоги ДСНС. Ветерани-рятувальники добровільно об'єдналися, щоб допомагати людям.
Зокрема, добровільну пожежно-рятувальну групу організували в селищі Слобожанське. Про це повідомляє ДСНС 28 лютого.
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Для гасіння пожеж на Харківщині багатьом рятувальникам треба подолати близько 80 кілометрів відстані.
Для того, щоб полегшити роботу рятувальникам, в області починають створювати добровільні групи. До них входять ветерани-рятувальники та місцеві жителі.
Волонтери вже почали чергування та готові реагувати на всі пожежі та надзвичайні ситуації. Минулої доби 27 лютого вони оперативно загасили пожежу в селі Благодатне. Там внаслідок ворожих обстрілів загорілися 2 житлові будинки, господарські приміщення, гаражі та автомобілі.
ДСНС закликає ветеранів-рятувальників долучатися до добровільних груп.
Кожен ветеран, який має сили та бажання допомагати побратимам-вогнеборцям реагувати на виклики, може звернутися до керівника підрозділу, де проходив службу до звільнення,
– мовиться в повідомленні.
Особлива потреба в пожежниках-волонтерах є в сільській місцевості.