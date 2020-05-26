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На Харківщині викрили фермерів, які тримали рабів: жахливі фото та відео

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Викриття фермерів, які тримали рабів
Викриття фермерів, які тримали рабів / НПУ

Правоохоронці викрили фермерів, які тримали 9 рабів в селі Мала Рогань Харківської області. Людей примушували до праці, тримали у жахливих умовах та не надавали заробітної плати.

Фермерами виявилися 56-річний чоловік та 60-річна жінка, які вербували осіб з уразливим станом та примушували їх до праці на власному господарстві, повідомляє НПУ

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Людей утримували за допомогою психологічного та фізичного впливу, а також за допомогою боргової кабали – коли систематично накладають штрафи за невиконання окремих робіт.

Серед 9 осіб, яких змушували працювати, були:

  • 3 жінок,
  • 5 чоловіків
  • 1 неповнолітня особа.

На фермі працівники доглядали за більш ніж 80 голів великої рогатої худоби та за домашніми тваринами.

Також правоохоронці вилучили оригінали документів, чорнові записи з начебто виплаченими грішми за виконану роботу та з відмітками про борги за несплачену працю. Серед паперів були і боргові записки працівників до роботодавців за отримання їжі, напоїв чи цигарок.

Як повідомляє прокуратура, зокрема було вилучено 66 бойових патронів та 1 запал від гранати.

Наразі триває досудове розслідування, а покарання передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 20 років з конфіскацією майна або без неї.

фермери тримали рабів
9 осіб тримали фізичним та психологічним тиском / Фото НПУ

фермери тримали рабів
Працівники доглядали за більш ніж 80 голів великої рогатої худоби / Фото НПУ

фермери тримали рабів
Серед 9 утримуваних була одна неповнолітня особа / Фото НПУ

Людей тримали за допомогою боргової кабали / Фото поліції та прокуратури

Дивіться відео НПУ про викриття фермерів, які тримали рабів:

 

Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини України Кримінал Кримінальні новини Новини Харкова Поліція
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