На Харківщині виявляють такі ж звірства росіян, як і в Бучі

Російські окупанти вчиняли на Харківщині такі ж звірства, як і в Бучі. Вони мародери, гвалтівники, вбивці жінок і дітей.

Деякі зі звірств окупантів назвав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. ВІн запевнив, що їх за все покарають.

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У селі Гусарівка, Ізюмського району, росіяни катували місцевих жителів. Після тривалого знущання трьох людей спалили живцем. Серед загиблих є діти. Знайшли тіло фельдшера лікарні, руки чоловіка були зв'язані за спиною, його також катували російські військові,

– сказав він.

Окрім того, за словами Синєгубова, просто посеред дороги росіяни із артилерії розстріляли авто, де була родина з дитиною.

Частина жителів зникла безвісти, кількість ще встановлюється.

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