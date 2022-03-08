На Харківщині внаслідок обстрілів загинуло 263 людини, серед них – 170 цивільних

Національна поліція оприлюднила втрати української сторони внаслідок нелюдських обстрілів Харкова. За даними відомства, загинуло 263 людини. Більше половини – мирні мешканці.

Станом на 8 березня у Харкові загинуло 263 людини. Серед них – 93 військових та 170 цивільних.

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Обстріл житлових районів міста та харків'ян – це воєнний злочин, за який Росія понесе відповідальність перед судом у Гаазі.

Загиблі внаслідок обстрілів під Харковом / Фото Суспільне Харків

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