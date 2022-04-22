На Харківщині затримали агентку Росії, що повідомляла про переміщення ЗСУ
Джерело:Управління СБУ в Харківській області
Співробітники СБУ затримали на Харківщині агентку Росії. 29-річна жінка надсилала окупантам інформацію про місце розташування бійців ЗСУ.
Жінці вже повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.
До теми Співпрацював з росіянами під час окупації: неповнолітнього на Київщині підозрюють у держзраді
На Харківщині затримали агентку Росії
Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині 29-річну українку, яка працювала на російські спецслужби. За інформацією слідства, вона прибула з тимчасово окупованої території України.
За завданням куратора жінка встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України,
– розповіли в СБУ.
Зловмисниця передала координати та допомогла російським окупантам скоригувати вогонь по житлових будинках та освітніх, медичних і торговельних об'єктах у центрі міста. Внаслідок цих ракетних обстрілів були загиблі та поранені.
Під час обшуку у помешканні жінки вилучили засоби зв'язку з представниками спецслужб країни-агресорки та значну суму в російських рублях. Зловмисницю повідомили про підозру в шпигунстві. Їй загрожує суворе покарання – від 8 до 12 років у в'язниці.
За інформацією Харківської облпрокуратури, інформаторці окупантів вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснює СБУ.
У жінки знайшли багато російських рублів / Фото Управління СБУ в Харківській області
Зловмисниці загрожує до 12 років за ґратами / Фото Управління СБУ в Харківській області
Варто подивитися – окупанти розстрілювали мирних українців із французької зброї