На Харківщині затримали агентку Росії, що повідомляла про переміщення ЗСУ

Співробітники СБУ затримали на Харківщині агентку Росії. 29-річна жінка надсилала окупантам інформацію про місце розташування бійців ЗСУ.

Жінці вже повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

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На Харківщині затримали агентку Росії

Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині 29-річну українку, яка працювала на російські спецслужби. За інформацією слідства, вона прибула з тимчасово окупованої території України.

За завданням куратора жінка встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України,

– розповіли в СБУ.

Зловмисниця передала координати та допомогла російським окупантам скоригувати вогонь по житлових будинках та освітніх, медичних і торговельних об'єктах у центрі міста. Внаслідок цих ракетних обстрілів були загиблі та поранені.

Під час обшуку у помешканні жінки вилучили засоби зв'язку з представниками спецслужб країни-агресорки та значну суму в російських рублях. Зловмисницю повідомили про підозру в шпигунстві. Їй загрожує суворе покарання – від 8 до 12 років у в'язниці.

За інформацією Харківської облпрокуратури, інформаторці окупантів вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснює СБУ.



У жінки знайшли багато російських рублів / Фото Управління СБУ в Харківській області



Зловмисниці загрожує до 12 років за ґратами / Фото Управління СБУ в Харківській області

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