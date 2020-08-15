У Харківській області затримали людей, які напали на агроферму. Зловмисники зв’язали охоронця, а тоді поникли у кабінет зі сейфом, де були гроші.

На Харківщині затримали людей, які напали на агроферму

Група людей здійснила розбійний напад на агроферму у селі Катеринівка Харківської області, повідомляє пресслужба поліції.

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Зловмисниками виявилися 43-річний житель Дергачівського району, троє харків'ян 35, 32 і 23 років і 24-річний житель Лозової. Всі вони раніше вже мали проблеми з законом.

Що зробили зловмисники

У ніч на 14 серпня п'ятеро чоловіків у балаклавах проникли в приміщення охорони на території сільськогосподарського підприємства.

Під загрозою застосування предмета, схожого на пістолет, вони зв'язали охоронця скетчем. Після цього зайшли на об'єкт, де натрапили на ще одного охоронця. Двоє з правопорушників залишилися з ним.

Інші ж вирушили до адмінбудівлі підприємства. Там вони віджали раму пластикового вікна та проникли в кабінет.

Зловмисники забрали 3,6 тисячі гривень та витягли зі сейфа ще 20 тисяч гривень.

Після цього вони сіли в автомобіль і на великій швидкості вирушили до Харкова.

Через три годин їх затримали в Московському районі міста.

Що відомо про минуле цих людей

З листопада 2019 року здійснили низку пограбувань і крадіжок з офісних приміщень підприємств на Харківщині.

Слідчі порушили кримінальну справу. Чоловікам світить від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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На Харківщині зловмисники напали на ферму, їх затримали / Фото Нацполіції

Поліція затримала людей, які напали на ферму