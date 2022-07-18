На Харківщині знесли пам'ятник російському царю алєксандру ІІІ

У селі Першотравневе Чугуївського району на Харківщині знесли пам'ятник передостанньому російському імператорові алєксандру ІІІ. Його встановили там ще у 2013 році, а на табличці постаменту згадане ім'я російського диктатора путіна.

Фото знесеного пам'ятника опублікував активіст Вадим Поздняков. Найбільше питань виникло до таблички з постаменту, на якій написано, що пам'ятник встановлений за підтримки очільника кремля.

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Пам'ятник свого часу освячували представники УПЦ МП

Пам'ятник російському імператорові у 2013 році встановили на честь 400-річчя дому романових та 125-ї річниці "чудесного порятунку царської родини", коли потяг, у якому їхав алєксандр ІІІ з родиною з Криму зійшов з рейок на Харківщині, через що загинули 2 десятки людей. Освячення пам'ятника проводили представники УПЦ МП.

Красномовними є написи на табличці, де згадано всіх причетних до встановлення пам'ятника. Саме серед них фігурує російський диктатор і ще одна цікава організація з красномовною пропагандистською назвою "Русь триєдина".



Таблиця з постаменту пам'ятника алєксандру ІІІ / Фото з фейсбуку Вадима Позднякова

Інші пам'ятники російським імператорам в Україні

В Україні є ще чимало пам'ятників, за знесення яких ведуться чималі дискусії. Найбільш резонансними стали дискусії щодо знесення пам'ятника російській імператриці єкатєрінє ІІ в Одесі. Петиція за знесення цього пам'ятника уже зібрала понад 25 000 підписів і зараз на розгляді президента. Авторка петиції наголошувала.що єкатєріна ІІ зруйнувала Запорізьку Січ, сприяла геноциду українського та кримськотатарського народів та перетворила вільних українців на рабів, увівши кріпосне право.

Ще один цікавий монумент є у Полтаві. Там досі стоїть пам'ятник імператору пєтру І. Тому самому, який проголосив гетьмана Івана Мазепу зрадником за його союз зі Швецією під час Північної війни і через це влаштував різанину в Батурині – знищення усього населення козацької столиці у листопаді 1708 року.Саме місто за наказом царя було знищене. Також саме пьотр І видав кілька указів, які забороняли українську мову. Петиція щодо знесення цього пам'ятника також зареєстрована. Щоправда, російського імператора пропонують замінити на американського порноактора Біллі Геррінґтона.

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