На Харківщині зруйнований пішохідний міст через Сіверський Донець

У Харківській області зруйнували пішохідний міст через річку сіверський Донець. Мешканці змушені пересуватися човнами.

Про зруйнований міст повідомила Зміївська міська рада. У відомстві запевнили, що вже налагодили переправу човном через річку.

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Пішохідний міст через Сіверський Донець зруйнований, люди переправляються на човні.

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