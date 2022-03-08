На Харківщині зруйнований пішохідний міст через Сіверський Донець
8 березня 2022 , 14:36Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
У Харківській області зруйнували пішохідний міст через річку сіверський Донець. Мешканці змушені пересуватися човнами.
Про зруйнований міст повідомила Зміївська міська рада. У відомстві запевнили, що вже налагодили переправу човном через річку.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни
Повний текст повідомлення:
Пішохідний міст через Сіверський Донець зруйнований, люди переправляються на човні.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!