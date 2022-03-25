На Харківщині ЗСУ знищили російський комплекс, що "глушив" зв'язок, групу розвідників і вертоліт

Збройні Сили України продовжують масово нищити окупантів. На Харківщині наші захисники 25 березня знищили російський стаціонарний комплекс, що "глушив" зв'язок, групу розвідників і вертоліт ворога.

Втрати окупантів, які цинічно вдерлися на українську землю, невпинно зростають щодня. Зокрема, завдяки професіоналізму, героїзму і мужності наших захисників на Харківщині.

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Перемоги ЗСУ на Харківщині 25 березня

За неповну добу 25 березня на Харківщині ЗСУ вдалось знищити потужний російський комплекс радіоелектронної боротьби. Саме завдяки цьому комплексу окупанти "глушили" український зв'язок, електроніку, роботу наших систем ППО і безпілотників, здійснювали розвідку. Разом із ворожим комплексом герої знищили й близько 50 окупантів, які працювали з обладнанням.

Вранці 92-а механізована бригада і військові харківського гарнізону у Харківському районі ліквідували ворожих розвідників, у тому числі командира роти. У полон було взято 17 окупантів, 15 з них – мобілізовані з так званих "Л/ДНР".

Наші військові вкотре відзначають нікчемність російської армії – у бійців квазіреспублік дуже погане екіпірування, самі ж окупанти подекуди перебувають у стані наркотичного та алкогольного сп'яніння, всі вони повністю деморалізовані.

Крім того, у тому ж Харківському районі мобільні підрозділи Збройних Сил України з артилерії знищили ворожий вертоліт, який стояв просто на землі. До слова, у Харківській ОВА зазначають, що окупанти останнім часом дають все більше приводів для їхніх ганебних поразок.

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