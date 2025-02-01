Креативність та користь вражає: військові на Харківщині створили справжню "дронопошту"
- Військові на Вовчанському напрямку запровадили "дронопошту" для доставлення посилок на передову.
- Посилки, які доставляють дронами, містять продукти, ліки та інші необхідні речі. Їхня вага від 10 до 12 кілограмів.
Військові 57 ОМПБр імені кошового отамана Костя Гордієнка налагодили процес передачі побратимам на передову посилок за допомогою БпЛА. Це вдалося зробити на Вовчанському напрямку, де через особливості рельєфу складно і небезпечно дістатися транспортом, аби передати необхідні для бійців речі.
Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що військові власноруч розробили так звану "дронопошту". Спочатку виникла ідея, згодом її вдалося реалізувати й тепер це все набрало обертів, кількість посилок, що надсилаються, дедалі збільшується.
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Яка допустима вага посилок та чим їх наповнюють?
В команді бійців-винахідників декілька людей, один з них – голова села в західній частині України. Він електрик за освітою. Користуючись знаннями, які має, придумав як налагодити процес прямо на позиціях, щоб максимально швидко доставити і продукти, і медикаменти, і бойові запаси тим, хто на лінії боєзіткнення.
Це командна робота, бо важливо потім правильно посилку направити, аби вона надійшла туди, куди треба,
– зазначила Черненко.
Стандартний набів такої посилки передбачає: воду, каші, тушкованку, хліб, солодкі батончики, цукор, каву, цигарки, газові балончики, шкарпетки. Вага посилки – від 10 до 12 кілограмів.
"Коли наш батальйон узявся до оборони Вовчанська, постала гостра потреба у забезпеченні бійців на позиціях найнеобхіднішим. У зв'язку з тим, що існує природна перешкода у вигляді річки, яка не дозволяє швидко доставляти посилки, виникла ідея робити це за допомогою великих дронів", – розповів командир взводу 34 ОМПБ 57 ОМПБр ім. кошового отамана Костя Гордієнка.
Військові розробили 2 станки
День команда військових починає з того, що отримує замовлення з позицій побратимів, формує список, збирає та надсилає посилки. Потім отримує зворотний зв'язок, що долетіло, а що ні. Є постійна потреба в матеріалах для виготовлення ящиків, скотчах, плівках для обмотування і того, чим наповнюються посилки.
Військові облаштували 2 станки. Один для того, аби розрізати матеріал, з якого роблять скриньки, інший – для загортання їх у плівку. Основна проблема у тому, що під час скиду посилки та її падіння з висоти пляшки з водою розбиваються.
Військові наголосили, що вода – це велика цінність для бійців на позиціях, для них вона навіть важливіша, ніж харчові продукти. Тому згодом дійшли до певних напрацювань і тепер з кожної пляшки відливають трохи води та добряче замотують упаковки з водою.
Зауважте! В 57 ОМПБр імені кошового отамана Костя Гордієнка триває збір коштів, оскільки є потреба в закупівлі РЕБ та FPV-дронів. Задонатити можна на банку за вказаним QR-кодом.