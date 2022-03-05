Харківська область очікує масштабний гуманітарний вантаж
Джерело:Суспільне Харків
Харківська область отримала перший вантаж з гуманітарною допомогою. Загалом там очікують 20 залізничних вагонів та понад 20 фур.
Вони прибудуть у регіон вже сьогодні, 5 березня. Таку інформацію озвучив Олег Синєгубов, очільник Харківської обласної військової адміністрації.
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Харківщина приймає гуманітарний вантаж
Синєгубов розповів, що у Харкові вже організували 3 логістичні центри. "Наповнюємо їх і звідти вже завдяки компаніям, які зголосилися нам допомагати, розвозимо містом", – пояснив чиновник.
Що передають на Харківщину:
- продукти;
- медичні препарати;
- одяг;
- питну воду.
Глава Харківської ОВА зауважив, що 4 березня гуманітарну допомогу вже видавали централізовано по пунктах. Таких працювало близько 10, але їхня кількість постійно збільшуватиметься.
Водночас чиновник розповів й про наявні проблеми. Мовиться про доставку допомоги на окраїни міста, а саме – Північну Салтівку та ХТЗ. Їх постійно обстрілюють російські загарбники.
- Раніше Синєгубов повідомив, що під Харковом українські захисники пішли у контрнаступ та зайняли позиції кордону. Ворог почав відступати.
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