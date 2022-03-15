Харківські "лісові духи" запрошують окупантів на гостинну зустріч і обіцяють помогти померти

Харківські "лісні духи" запросили в гості російських військових, які віроломно вторглися на територію України. Українські військові обіцяють ворогам допомогти померти.

Вас тут чекають дуже веселі розваги

Харківські "лісові духи" записали звернення до орків Путіна. Вони заявили, що російську орду чекають веселі розваги на українській землі.

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Наші військові переконують, що допоможуть окупантам померти в українських лісах.

Добрий вечір, ми з України. Харківські "лісні духи" запрошують вас у гості. Вас тут чекають дуже веселі розваги і ми в цих лісах допоможемо вам померти, тварюки,

– йдеться у зверненні.

Дивіться відео звернення харківських "лісових духів"

Додамо, що українські військові підготували "гарячі подарунки" окупантам. Наші бійці показали ексклюзивні снаряди для ліквідації ворогів.

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