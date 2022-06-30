Росія без жодної вигоди витрачає обмежені сили на наступ біля Харкова, – ISW

На Харківському напрямку росіяни мають обмежені ресурси. Проте вони витрачають і їх для того, щоб наступати на район біля Харкова.

Росія готова витрачати обмежені ресурси для "вкрай обмежених здобутків". Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни 29 червня.

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В окупантів обмежені ресурси на Харківському напрямку

Триваючі російські наступальні операції навколо Харкова витрачають обмежений наступальний бойовий потенціал Росії для вкрай обмежених здобутків,

– мовиться в повідомленні.

29 червня окупанти продовжили наступ для відновлення контролю над населеними пунктами на північ від Харкова.

Росія хоче захопити не лише Донбас

За даними Інституту, це свідчить про те, що Кремль хоче захопити не лише Донбас, а й інші території. Загарбники здійснили штурм Дементіївки, що приблизно за 15 кілометрів на північ від Харкова.

РосЗМІ заявили, що штурм минув успішно, але голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що українські сили атаку відбили.

За добу російські окупанти вели бої за контроль над Великими Проходами, Цупівкою, Питомником і Руською Лозовою та обстрілювали райони міста Харкова та прилеглих населених пунктів.

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