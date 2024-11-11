На Харківщині оголосили примусову евакуацію дорослого населення з 10 населених пунктів, – ОВА

У Харківській області розширили зону примусової евакуації для всього дорослого населення: її оголосили ще в 10 населених пунктах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Зазначається, що російська окупаційна армія продовжує постійні обстріли населених пунктів регіону.

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На Харківщині триває примусова евакуація

Олег Синєгубов зазначив, що примусову евакуацію всього дорослого населення оголосили з 10 населених пунктів Борівської громади й безпосередньо селища Борова.

Це примусова евакуація всього дорослого населення, бо ворог там постійно обстрілює наші цивільні населені пункти,

– сказав очільник ОВА.

Синєгубов додав, що з 10 вересня вдалося евакуювати в безпечні місця вже понад 5300 жителів населених пунктів на Куп'янському напрямку, зокрема 251 дитину.

Тим часом з Борівського напрямку евакуювали 1181 місцевого жителя селищ та сіл, з них 137 дітей.

Харківська ОВА забезпечила в місцях тимчасового розселення 2 000 ліжок для евакуйованих людей. За потреби оперативно збільшимо їх кількість. Наразі розмістили в гуртожитках 1 014 переселенців,

– йдеться в повідомленні.

До слова, раніше стало відомо, що в Куп'янській громаді через російські обстріли закрилося останнє відділення "Укрпошти" та перестали працювати банкомати. Місцева влада намагається уникати скупчення людей та закликає місцевих жителів виїжджати.