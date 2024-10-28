У Харківській області пролунали вибухи: ворог атакував Чугуїв

За інформацією місцевої влади, ворог атакував Чугуїв у Харківській області вночі 28 жовтня. Повітряна тривога тривала також через загрозу від "Шахедів".

У Харкові чули вибухи за межами міста, про що повідомили місцеві спільноти у телеграмі та Суспільне. Це сталося о 03:20.

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Вибухи на Харківщині 28 жовтня: що відомо

В ОВА повідомили о 03:23 вночі 28 жовтня, що ворог завдав ударів по Чугуєву. Як зазначив очільник військової адміністрації області Олег Синєгубов, інформацію щодо руйнувань уточнюють.

Трохи раніше ворог атакував Харків кілька разів керованими авіаційними бомбами. За даними місцевої влади:

Під час першої атаки ввечері 27 жовтня постраждали десятки будівель у 3 районах міста – були влучання та постраждалі.

Під час другої атаки влучання зафіксували у Холодногірському районі поруч із 9-поверховим житловим будинком, там спалахнула пожежа.