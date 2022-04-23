У Харківській області ЗСУ здійснили успішний контрнаступ і звільнили три селища

На Харківщині українські захисники пішли у контрнаступ на ворога. ЗСУ вдалось звільнити населені пункти Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського району.

Гарні новини з передової розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що наступальні операції наші воїни розпочали ще вранці 22 квітня.

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Українським військовим вдалось закріпитись

Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського району,

– повідомив Синєгубов.

Голова ОВА зазначив, що українським захисникам вдалось закріпитись у цих населених пунктах.

Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення

В області головним напрямком залишається Ізюмський. Тут українські воїни тримають рубежі.

Загалом у Харківській області окупанти продовжують обстрілювати мирне населення. Лише за добу вороги завдали 56 ударів. Поранення отримали 19 осіб, 2 людей загинули.

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