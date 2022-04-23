У Харківській області ЗСУ здійснили успішний контрнаступ і звільнили три селища
Джерело:телеграм Олега Синєгубова
На Харківщині українські захисники пішли у контрнаступ на ворога. ЗСУ вдалось звільнити населені пункти Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського району.
Гарні новини з передової розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що наступальні операції наші воїни розпочали ще вранці 22 квітня.
Важливо Принципово змінить картину війни, – Резніков про сучасну зброю, яка скоро з'явиться на полі бою
Українським військовим вдалось закріпитись
Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського району,
– повідомив Синєгубов.
Голова ОВА зазначив, що українським захисникам вдалось закріпитись у цих населених пунктах.Зверніть увагу! В області головним напрямком залишається Ізюмський. Тут українські воїни тримають рубежі.
Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення
Загалом у Харківській області окупанти продовжують обстрілювати мирне населення. Лише за добу вороги завдали 56 ударів. Поранення отримали 19 осіб, 2 людей загинули.
До теми: моторошні розповіді очевидців, що пережили окупацію на Харківщині