На Харківському напрямку ворог змушений перейти з атаки в оборону

Російські загарбники зазнають невдач на Харківському напрямку. Вони прагнуть оточити обласний центр, але зіштовхуються з сейрозним спротивом.

Це – актуальна інформація станом на 3 березня о 12:00. Відповідне повідомлення з'явилося на фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

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Ворог прагне оточити Харків

Українські військові пояснили, що противник силами до 6 БТГр (батальйонних тактичних груп) був змушений перейти до оборони.

Силами до трьох БТГр, ймовірно, здійснить чергову спробу оточити ХАРКІВ з півдня,

– попередили у Генштабі ЗСУ.

Раніше радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що у Харкові ворог пробує просуватися, але зазнав катастрофічних втрат серед особового складу.

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